Großprojekt fertig - Bahnstrecke nach Wilhelmshaven in Betrieb

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die knapp 70 Kilometer lange Bahnstrecke von Oldenburg zum Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven ist modernisiert und elektrifiziert am Montag offiziell in Betrieb genommen worden. Das Infrastrukturprojekt zählte zu den größten in Nordwestdeutschland. In elf Jahren Bauzeit hat es nach Bahn-Angaben 1,36 Milliarden Euro gekostet. Die doppelgleisige Strecke verbessert nicht nur die Anbindung des Containerhafens für Güterzüge. Auch der Personenverkehr zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird ausgebaut.

Mit dem Projekt sei eine technische Meisterleistung für den Klimaschutz gelungen, sagte Bahn-Vorstand Berthold Huber bei einem Festakt in Oldenburg. Der Ausbau erlaube es, die Fracht von etwa 2000 Lastwagen täglich von der Straße auf die Schiene zu holen. Das spare viel CO2 und entlaste Straßen und Umwelt. Um die Strecke auf dem weichen Marschboden am Jadebusen zu ertüchtigen, waren aufwendige Bauarbeiten nötig./fko/DP/mis