ROM (dpa-AFX) - Mit einem großangelegten Streik haben Gewerkschaften in Italien gegen die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und deren Politik mobilgemacht. Der Gewerkschaftsbund CGIL rief Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor zum ganztägigen Ausstand auf. Landesweit sind rund 100 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Zudem kündigten einige Studentengruppen eigene Protestaktionen an.

Betroffen sind unter anderem Schulen, das Gesundheitswesen und der öffentliche Nahverkehr. In der Hauptstadt Rom sowie in Florenz und Genua müssen Fahrgäste mit Ausfällen bei Bussen, Trams und U-Bahnen rechnen.

Protest gegen Haushaltspläne der Regierung

CGIL geht es in erster Linie um die hohen Lebenshaltungskosten sowie die Haushaltspläne der Meloni-Regierung. Zu den wichtigsten Forderungen gehören höhere Löhne, Investitionen in die Industrie und den wirtschaftlich schwächeren Süden des Landes sowie bessere Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz. Gefordert werden von der Regierung außerdem niedrigere Verteidigungsausgaben und mehr Geld für Schulen und Gesundheitswesen.

"Der heutige Tag zeigt, dass die Menschen gehört werden wollen, dass sie mitbestimmen sollen und Antworten auf ihre Bedürfnisse verlangen", sagte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini vor der zentralen Protestveranstaltung in Rom. Politiker der linken Oppositionsparteien beteiligten sich an einigen Demos.

Protestaktionen von Studierenden

In mehreren italienischen Städten gingen seit dem Vormittag Beschäftigte und Studierende auf die Straße. Der angekündigte Großstreik fiel mit einem Aktionstag von protestierenden Studentinnen und Studenten zusammen. Bei einer ihrer Aktionen in Rom waren etwa Spruchbänder zu sehen, auf denen ein Ende von Krieg und Aufrüstung gefordert wird. Es waren auch Palästinafahnen zu sehen./rme/DP/nas