Grounded People Apparel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grounded People Apparel präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at