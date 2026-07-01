Grounded People Apparel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grounded People Apparel ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grounded People Apparel die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Grounded People Apparel mit einem Umsatz von insgesamt 0,03 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,20 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -85,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at