Group 1 Automotive, Inc Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Group 1 Automotive, Inc (GPI) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $102.0 million, or $8.59 per share. This compares with $13.0 million, or $1.02 per share, last year.

Excluding items, Group 1 Automotive, Inc reported adjusted earnings of $111.1 million or $9.36 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.7% to $5.396 billion from $5.782 billion last year.

Group 1 Automotive, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $102.0 Mln. vs. $13.0 Mln. last year. -EPS: $8.59 vs. $1.02 last year. -Revenue: $5.396 Bln vs. $5.782 Bln last year.

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