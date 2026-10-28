Group 1 Automotive Aktie
WKN: 910163 / ISIN: US3989051095
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28.10.2026 10:10:57
Group 1 Automotive, Inc Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Group 1 Automotive, Inc (GPI) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $102.0 million, or $8.59 per share. This compares with $13.0 million, or $1.02 per share, last year.
Excluding items, Group 1 Automotive, Inc reported adjusted earnings of $111.1 million or $9.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 6.7% to $5.396 billion from $5.782 billion last year.
Group 1 Automotive, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $102.0 Mln. vs. $13.0 Mln. last year. -EPS: $8.59 vs. $1.02 last year. -Revenue: $5.396 Bln vs. $5.782 Bln last year.
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