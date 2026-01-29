Group 1 Automotive Aktie
WKN: 910163 / ISIN: US3989051095
Group 1 Automotive, Inc Reveals Drop In Q4 Profit
(RTTNews) - Group 1 Automotive, Inc (GPI) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $43.1 million, or $3.52 per share. This compares with $92.9 million, or $7.09 per share, last year.
Excluding items, Group 1 Automotive, Inc reported adjusted earnings of $104.5 million or $8.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.6% to $5.580 billion from $5.546 billion last year.
Group 1 Automotive, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.1 Mln. vs. $92.9 Mln. last year. -EPS: $3.52 vs. $7.09 last year. -Revenue: $5.580 Bln vs. $5.546 Bln last year.
Analysen zu Group 1 Automotive Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Group 1 Automotive Inc.
|298,00
|-9,15%