Group 1 Automotive öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Group 1 Automotive hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Group 1 Automotive 5,78 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at