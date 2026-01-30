|
Group 1 Automotive stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Group 1 Automotive äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,55 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Milliarden USD ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,24 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Group 1 Automotive 36,81 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 22,57 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19,93 Milliarden USD umgesetzt.
