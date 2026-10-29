Group 1 Automotive stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Group 1 Automotive hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Group 1 Automotive 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Group 1 Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,40 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at