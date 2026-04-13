Group Eleven Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Group Eleven Resources präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Group Eleven Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Group Eleven Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at