Group of Companies Segezha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Group of Companies Segezha hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 RUB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Group of Companies Segezha ein EPS von -0,340 RUB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,19 Prozent auf 23,49 Milliarden RUB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,06 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at