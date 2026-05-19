Group of Companies Segezha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Group of Companies Segezha äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Group of Companies Segezha hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,72 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,470 RUB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,86 Milliarden RUB – eine Minderung von 19,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,91 Milliarden RUB eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,010 RUB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Group of Companies Segezha ein EPS von -1,420 RUB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 89,19 Milliarden RUB – das entspricht einem Minus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 101,90 Milliarden RUB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at