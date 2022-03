Group of Companies Segezha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Group of Companies Segezha stellte am 02.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,208 RUB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,027 RUB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,999 RUB präsentiert. Im Vorjahr hatte Group of Companies Segezha ein EPS von -0,086 RUB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 91,29 Milliarden RUB in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 68,99 Milliarden RUB umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,975 RUB je Aktie sowie einem Umsatz von 93,16 Milliarden RUB gelegen.

