Group of Companies Segezha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Group of Companies Segezha hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 RUB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 RUB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Group of Companies Segezha 20,55 Milliarden RUB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,27 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at