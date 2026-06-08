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08.06.2026 06:31:29
Group of Companies Segezha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Group of Companies Segezha äußerte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Group of Companies Segezha vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 RUB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 RUB je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 17,44 Milliarden RUB, gegenüber 24,57 Milliarden RUB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,02 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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