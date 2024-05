Group of Companies Segezha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Group of Companies Segezha hat am 24.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 RUB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Group of Companies Segezha ein EPS von -0,240 RUB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,82 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,70 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at