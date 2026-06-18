Groupe Dynamite hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Groupe Dynamite hat am 16.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,02 Prozent auf 310,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at