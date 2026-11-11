Groupon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Groupon ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Groupon die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,920 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at