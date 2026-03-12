|
12.03.2026 06:31:29
Groupon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Groupon stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Groupon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,200 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,080 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 498,42 Millionen USD, während im Vorjahr 492,56 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
