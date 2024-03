Groupon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Groupon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,300 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,2 Millionen USD umgesetzt.

Groupon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,770 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,880 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 514,91 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 599,09 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,695 USD und einen Umsatz von 513,84 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at