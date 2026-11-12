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12.11.2026 06:31:28
Grove Collaborative veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Grove Collaborative gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,80 Prozent auf 36,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Grove Collaborative 43,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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