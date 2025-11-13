Grove hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grove ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grove die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Grove hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,550 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 111,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at