Grove legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grove hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Grove hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,870 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at