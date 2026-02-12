Grove präsentierte Quartalsergebnisse

Grove lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,94 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

