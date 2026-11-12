Grove: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grove hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,5 Millionen USD, gegenüber 9,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 62,34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at