Grow Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grow Capital lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grow Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at