Grow Capital hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Grow Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,72 Prozent auf 0,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at