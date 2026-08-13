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13.08.2026 06:31:29
GrowGeneration: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GrowGeneration hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat GrowGeneration im vergangenen Quartal 43,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GrowGeneration 41,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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