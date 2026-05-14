GrowGeneration stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GrowGeneration hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 35,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at