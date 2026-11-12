GrowGeneration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GrowGeneration präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat GrowGeneration im vergangenen Quartal 44,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GrowGeneration 47,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at