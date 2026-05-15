Grown Rogue International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grown Rogue International hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grown Rogue International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 10,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at