Grown Rogue International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grown Rogue International hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grown Rogue International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at