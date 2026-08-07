Grown Rogue International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grown Rogue International stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Grown Rogue International mit einem Umsatz von insgesamt 15,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 40,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at