Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
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03.09.2026 07:00:15
Growth momentum continues in tandem with stronger margins
|
Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Dear Sir or Madam
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2393040
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2393040 03-Sep-2026 CET/CEST
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