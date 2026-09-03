Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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03.09.2026 07:00:15

Growth momentum continues in tandem with stronger margins

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Growth momentum continues in tandem with stronger margins

03-Sep-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Dear Sir or Madam

Please find attached copy of our press release:

Release of an ad hoc announcement (PDF)

Contact for media representatives   Contact for Investor Relations (IR)
Michèle Cassani   Laurent Widmer
Spokesperson   Head of Investor relations
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67   Phone: +41 (0)21 802 96 00
Email: michele.cassani@romande-energie.ch Email: laurent.widmer@romande-energie.ch

End of Inside Information
Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2393040

 
End of Announcement EQS News Service

2393040  03-Sep-2026 CET/CEST

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