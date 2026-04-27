Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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27.04.2026 14:00:00
Growth Stock Showdown: Is Amazon or Sea Limited the Better Buy Right Now?
Investors like to compare Amazon (NASDAQ: AMZN) to Sea Limited (NYSE: SE) because each company leads e-commerce in specific regions. Amazon is strongest in North America and much of the developed world, while Sea Limited is the leading e-retailer in the emerging Southeast Asian market.Nonetheless, a closer look at Sea Limited might challenge the "Amazon of Southeast Asia" moniker, as these companies have little in common when it comes to the non-e-commerce parts of each company. Those differences deepen the question as to which e-commerce conglomerate is the better buy right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|-0,64%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
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