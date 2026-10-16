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16.10.2026 06:31:29
Growth X Partners,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Growth X Partners,Inc Registered äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 63,31 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,19 Milliarden JPY.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 118,03 JPY, nach 183,91 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,19 Prozent zurück. Hier wurden 4,67 Milliarden JPY gegenüber 5,09 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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