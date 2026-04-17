Growth X Partners,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Growth X Partners,Inc Registered lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 23,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Growth X Partners,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 48,59 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 1,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Growth X Partners,Inc Registered 1,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at