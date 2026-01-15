|
15.01.2026 06:31:29
Growth X Partners,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Growth X Partners,Inc Registered veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 23,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Growth X Partners,Inc Registered 31,36 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,10 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!