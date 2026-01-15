Growth X Partners,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Growth X Partners,Inc Registered veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 23,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Growth X Partners,Inc Registered 31,36 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at