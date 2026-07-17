Growth X Partners,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Growth X Partners,Inc Registered lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,08 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at