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30.10.2026 06:31:28
GRP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GRP hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 11,96 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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