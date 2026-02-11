GRP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GRP hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,60 INR gegenüber 8,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,35 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

