dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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03.06.2026 02:00:00
Grün über den Platz hinaus: Wie Stadien der nächsten Generation klimaneutral werden
Große Ligen und internationale Sportorganisationen integrieren bereits Umweltziele in ihre Entwicklungsstrategien. Und immer mehr Stadionprojekte werden von Anfang an als grüne Sportstätten konzipiert – Anlagen, die so gestaltet sind, dass ihre Umweltauswirkungen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg minimiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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