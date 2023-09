Gründen auf der Schulbank: Der 19-jährige CEO - das KI-Talent Florian Scherl

Auf der Bits & Pretzels war Florian Scherl ein gefragter Gesprächspartner. Denn der 19-Jährige beweist mit seinem KI -Startup für Schulungsvideos schon in jungen Jahren eine klare Gründervision. In "So techt Deutschland" spricht über er Lob von Frank Thelen und Deutschland als Gründerland. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel