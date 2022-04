Gründungsmitglied Connection kehrt zur GITA zurück

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Global IT Alliance (GITA) verstärkt sich in den Vereinigten Staaten mit dem IT-Dienstleister Connection. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Merrimack, New Hampshire, unterstützt kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie Enterprise-Kunden und die öffentliche Verwaltung. Connection bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Business Resilienz, Cloud, Cybersecurity, Datacenter, Network und Workplace Transformation sowie Digital Signage und Managed Services an. Das in acht amerikanischen Bundesstaaten ansässige, landesweit agierende Unternehmen ist zum zweiten Mal Mitglied der Global IT Alliance. PC Connection, wie der IT-Dienstleister zuvor hieß, gründete die GITA 2013 zusammen mit Bechtle , verließ das Netzwerk jedoch 2016, konzentrierte sich zunächst auf die eigene, zukunftsfähige Positionierung im Markt, um nun erneut Teil des globalen IT-Dienstleister-Netzwerks zu werden.