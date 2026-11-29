DRESDEN (dpa-AFX) - Der BSW-Beschluss zur weiteren Zusammenarbeit mit der AfD trifft bei Grünen und Linken auf scharfe Kritik. "Mit dem heutigen Beschluss hat sich das BSW endgültig aus dem Spektrum der demokratischen Parteien in unserem Land verabschiedet", sagte Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. "Diejenigen, die im BSW Verantwortung tragen und all diejenigen, die diese Partei immer noch stützen, sind jetzt zu Steigbügelhaltern für einen ersten Ministerpräsidenten einer rechtsextremen Partei verkommen."

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch sagte der "Rheinischen Post": "Das Ende des BSW als relevante Kraft ist absehbar." Er fügte hinzu: "Für mich war unvorstellbar, dass das BSW verlängerter Arm der AfD wird." Bartsch stand einst zusammen mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag. Wagenknecht trat 2023 aus der Linken aus.

"Projekt mausetot"

Der BSW-Parteitag in Dresden hatte mit großer Mehrheit die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt. Ein Antrag von Gründungsmitgliedern zur schärferen Abgrenzung von der AfD fand keine Mehrheit.

Der AfD-Politiker Stephan Brandner reagierte ebenfalls negativ. Das BSW sei "nach wie vor tief gespalten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion der "Rheinischen Post". "Ob und inwieweit man sich also auf das Beschlossene verlassen kann, bleibt abzuwarten." Niemand wisse, wofür die Partei stehe. "Aus meiner Sicht ist das Projekt BSW schon jetzt mausetot."/vsr/DP/mis