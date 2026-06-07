07.06.2026 17:59:38

Grüne: Deutschland muss Ausstieg aus Fossilen ernst nehmen

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Bonn pocht die Grünen-Fraktion auf deutsches Geld für den Klimaschutz. "Als Gastgeberin der Klima-Zwischenverhandlungen in Bonn können wir in dieser fossilen Preiskrise international punkten - aber nur, wenn Deutschland seine langjährigen Zusagen für die globale Klimafinanzierung einhält und den vereinbarten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ernst nimmt", sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Lisa Badum, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Weltklimakonferenz in Baku hatte 2024 als Kernziel beschlossen, dass die Industriestaaten bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bereitstellen.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) solle neue Gelder für den Klimaschutz freimachen und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihren "Gasfetisch" aufgeben, verlangte Badum. In Bonn treffen sich ab Montag Delegierte aus aller Welt zur Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz. Diese findet im November in der Türkei statt./DP/he

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