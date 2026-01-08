Grüne fordern Industriestrompreis nach deutschem Vorbild

Die Grünen fordern einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild, um die heimische Industrie zu entlasten. Um die Maßnahme zu finanzieren, soll die Regierung Subventionen für fossile Energien drosseln, erklärte Grünen-Chefin Leonore Gewessler in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Für die heimischen Betriebe wird's immer schwieriger, sich am internationalen Markt wettbewerbsfähig zu behaupten, und das gefährdet am Ende Jobs und Unternehmen in Österreich", so Gewessler. Hohe Strompreise würden die energieintensive Industrie belasten, Produkte teurer machen und Unternehmen gefährden. Die Industrie werde sich nur dann von fossilen Brennstoffen lösen, wenn Stromkosten den Gaspreis schlagen.

Industriestrompreis soll Wirtschaft den Rücken stärken

"Ein Industriestrompreis ist ein entscheidender Schritt, mit dem wir wieder faire Wettbewerbsbedingungen schaffen können. Das bringt die heimischen Betriebe spürbar nach vorne, sichert 100.000 Arbeitsplätze und hilft uns doppelt, wenn wir auch noch die Gegenfinanzierung sinnvoll aufstellen und endlich unsinnige, klimaschädliche Förderungen angehen", betonte Gewessler. Ein Industriestrompreis von fünf Cent je Kilowattstunde würde bei einer analogen Umsetzung zu Deutschland jährlich rund 400 Mio. Euro kosten. Ein Ende des Dienstwagen- und Dieselprivilegs könne laut den Grünen die Kosten finanzieren. Zudem sollte die Regierung klimafreundliche Betriebe unterstützen, etwa mit dem aktuell unzureichend genutzten Pakt für Forschung, Technologie und Innovation.

Bei der Einführung eines Industriestrompreises könne man sich laut den Grünen an Deutschland orientieren. Deutschland beabsichtigt, einen Industriestrompreis von fünf Cent je Kilowattstunde einzuführen, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Die Kosten soll der Klima- und Transformationsfonds tragen.

fhp/ivn