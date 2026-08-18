18.08.2026 15:17:38

Grüne fordern Krisenstab gegen Dürre-Folgen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Folgen der wochenlangen Trockenheit in Deutschland fordern die Grünen einen Krisenstab auf Bundesebene. Ein solches Gremium müsse ein Gesamtlagebild erstellen und Sofort-Maßnahmen ergreifen, erläuterte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. "Die Bundesregierung schlingert im Blindflug durch die Hitze- und Dürrekrise", kritisiere Dröge und warf dem Bundeskanzler Untätigkeit vor: "Wo ist Friedrich Merz in dieser kritischen Situation?"

Hohe Temperaturen und fehlender Regen hatten Deutschland in diesem Sommer Niedrigwasser und Waldbrände beschert. Auch die Landwirtschaft leidet unter der extremen Dürre. Die politischen Konsequenzen sind aber umstritten. So gibt es etwa Zweifel am SPD-Vorschlag, den Hitzeschutz im Grundgesetz zu verankern./ax/DP/jha

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