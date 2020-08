Grüne fordern von EU stärkere Reformunterstützung in Belarus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen in Europa fordern, dass die Europäische Union eine aktive Rolle beim politischen Wandel in Belarus spielt. Die Staats- und Regierungschefs der EU sollten bei ihrer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch einen hohen Diplomaten benennen, der in Minsk helfen solle, einen Runden Tisch zu organisieren. "Das wäre ein Zeichen dafür, dass die EU bereit ist, Verantwortung zu übernehmen", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Damit könne die EU auch zeigen, dass sie aus den Vorgängen in der Ukraine im Jahr 2014 gelernt habe, sagte Lagodinsky weiter. Damals wurde die EU von der Annexion der Krim durch Russland überrascht. Die Entsendung eines Vermittlers nach Belarus wäre jetzt "ein Zeichen, dass die EU das Feld nicht allein den Kräften in Moskau überlassen will". Ziel müsse es sein, "echte demokratische Strukturen" zu schaffen. "Es bringt nichts, Lukaschenko zu vertreiben, um einen Lukaschenko 2.0 zu bekommen", warnte er.

SPD-Bundestags-Fraktionsvize Achim Post forderte, Europa müsse jetzt "mit allem Nachdruck und aller Klarheit an der Seite der Demonstranten und demokratischen Kräfte in Belarus stehen". Präsident Alexander Lukaschenko müsse wissen, dass die EU geschlossen und geeint in ihrer Unterstützung für Freiheit und Demokratie in dem Land sei. Das belarussische Regime müsse unverzüglich eine unabhängige Untersuchung der Wahl zulassen, die politischen Gefangenen freilassen und den Dialog mit den demokratischen Kräften suchen. "Wenn Lukaschenko zu diesen Schritten der Deeskalation weiter nicht bereit ist, muss die EU die Sanktionsschraube zügig zusätzlich anziehen", verlangte Post.

Eingreifen Moskaus wäre schwere Belastung

Der europapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Georg Link, forderte "ein klares Signal" von dem Gipfel - zum einen an Lukaschenko, der Gewalt, Verhaftungen und Repression sofort stoppen müsse, und zum anderen an Russlands Präsident Wladimir Putin , der nicht von außen eingreifen dürfe. Die EU sollte Putin geschlossen verdeutlichen, dass jedes russische Eingreifen zugunsten Lukaschenkos eine schwere Belastung der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bedeuten würde. Stattdessen sollte die EU darauf dringen, die bewährten Instrumente von OSZE und Europarat für eine Vermittlungsmission in Belarus zu nutzen.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen nun am Mittwochmittag in einer Videokonferenz die Situation in Belarus erörtern. Die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Wahlen überprüft. Die OSZE könne bei der Überprüfung der Wahl "eine wichtige und gute Rolle spielen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Menschen in Belarus "sollten wissen, dass Europa an ihrer Seite steht und sehr genau hinsehen wird, wie mit ihnen umgegangen wird".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte Lukaschenko dazu auf, in der sich zuspitzenden Lage auf Gewalt zu verzichten. "Ich appelliere an Präsident Lukaschenko, den Weg des Gesprächs zu gehen", sagte er. "Nicht auf Gewalt zu setzen, sondern auf den Dialog." Unterdessen warb Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Sturz Lukaschenkos. "Wer auf diese Art und Weise mit seinem Volk umgeht, hat jede Legitimation für die Regierung des Landes verloren", sagte er der Bild-Zeitung. Zu Forderungen nach einem Sturz Lukaschenkos sagte Scholz: "Ich werbe auch dafür".

August 17, 2020