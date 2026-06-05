05.06.2026 06:06:38

Grüne: Gasreserven in deutschen Vorkommen reichen nur wenige Monate

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen dämpfen die Hoffnung der Bundesregierung, mit Gasförderung in Deutschland das Energieangebot auszuweiten. Die Reserven in heimischen Vorkommen würden nicht einmal den Verbrauch von fünf Monaten decken, sagte die Fraktionssprecherin für Klimapolitik, Lisa Badum. Sie hatte dazu eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt.

Darin verweist das Bundeswirtschaftsministerium auf die jährlich vom niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) berichteten "geschätzten sicheren und wahrscheinlichen Reserven... in Deutschland". Zum Stichtag 1. Januar 2025 hätten sich diese Reserven auf umgerechnet 32,2 Milliarden Kubikmeter Reingas belaufen. Dies entspreche 314,5 Terawattstunden. Das Ministerium gab im gleichen Schreiben den deutschen Gasverbrauch des Jahres 2024 mit 844 Terawattstunden an.

Aus Badums Sicht macht die Antwort deutlich, dass neue fossile Gasbohrungen keinen Beitrag zu Deutschlands Energiesicherheit leisten können. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sollte auf Wind und Sonne setzen, so Badum weiter. "Das geht schneller, kostet weniger und ist besser für Trinkwasser und Klima."

Der Koalitionsausschuss hatte Mitte April laut einem Ergebnispapier festgestellt: "Langfristig müssen wir zudem das Energieangebot ausweiten, um die Abhängigkeiten im Energiebereich zu reduzieren. Dazu gehört auch die Nutzung heimischer Energiequellen, z.B. die Erschließung ausgewählter heimischer Gasvorkommen. Zudem treiben wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien ambitioniert voran."

Das Ministerium ergänzte in seiner Antwort an die Abgeordnete: "Bergrechtliche Genehmigungen von Projekten müssen durch die zuständigen Bergbehörden der Länder entschieden werden." Auch im Koalitionsvertrag (im Mai 2025) hatte das Thema bereits Erwähnung gefunden. "Wir wollen Potenziale konventioneller Gasförderung im Inland nutzen", heißt es darin./tob/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen uneinheitlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich vor dem Wochenende zurück. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen